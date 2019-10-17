"Летние рассказы" в красках латвийской художницы Аниты Мелдере

живописных произведений экспонируются в минской галерее Савицкого. Особый секрет мастера - цветная абстракция. Свои картины она пишет обычно летом на природе. Солнце, яркое настроение и живописная экспрессия преобладают в работах автора.



За свою творческую жизнь Анита Мелдере работала в разных техниках, пробовала себя в литографии, а также расписывала шелк и фарфор. Вместе с творческой работой совмещает педагогику. Преподает в техническом университете Риги на кафедре искусства.



