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"Летние рассказы" в красках латвийской художницы Аниты Мелдере

живописных произведений экспонируются в минской галерее Савицкого. Особый секрет мастера - цветная абстракция. Свои картины она пишет обычно летом на природе. Солнце, яркое настроение и живописная экспрессия преобладают в работах автора.

За свою творческую жизнь Анита Мелдере работала в разных техниках, пробовала себя в литографии, а также расписывала шелк и фарфор. Вместе с творческой работой совмещает педагогику. Преподает в техническом университете Риги на кафедре искусства.

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