ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Спектакль "Летучая мышь" поставят на сцене Большого театра Беларуси

Образ легендарного супергероя - Бэтмена - скоро появится в новом спектакле "Летучая мышь" на сцене Большого театра Беларуси. Для воплощения известной оперетты Иоганна Штрауса в Минск приехала команда из Венгрии. Режиссер спектакля - художественный руководитель будапештского Театра оперетты и мюзикла Миклош Габор Кереньи. Он уже успел познакомиться с нашей труппой, провести прослушивание и определить несколько составов солистов. Постановщики максимально задействуют возможности сцены нашего театра. Главная декорация будет вращаться на поворотном круге. Также в спектакле будет много воды - установят фонтан, ванну и даже бассейн.

Оперетту Иоганна Штрауса поставят на русском языке. Первая репетиция "Летучей мыши" намечена на 1 марта. Премьеру обещают в следующем году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все