Спектакль "Летучая мышь" поставят на сцене Большого театра Беларуси

Образ легендарного супергероя - Бэтмена - скоро появится в новом спектакле "Летучая мышь" на сцене Большого театра Беларуси. Для воплощения известной оперетты Иоганна Штрауса в Минск приехала команда из Венгрии. Режиссер спектакля - художественный руководитель будапештского Театра оперетты и мюзикла Миклош Габор Кереньи. Он уже успел познакомиться с нашей труппой, провести прослушивание и определить несколько составов солистов. Постановщики максимально задействуют возможности сцены нашего театра. Главная декорация будет вращаться на поворотном круге. Также в спектакле будет много воды - установят фонтан, ванну и даже бассейн.