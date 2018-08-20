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Спектакль "Летучая мышь" поставят на сцене Большого театра Беларуси
Образ легендарного супергероя - Бэтмена - скоро появится в новом спектакле "Летучая мышь" на сцене Большого театра Беларуси. Для воплощения известной оперетты Иоганна Штрауса в Минск приехала команда из Венгрии. Режиссер спектакля - художественный руководитель будапештского Театра оперетты и мюзикла Миклош Габор Кереньи. Он уже успел познакомиться с нашей труппой, провести прослушивание и определить несколько составов солистов. Постановщики максимально задействуют возможности сцены нашего театра. Главная декорация будет вращаться на поворотном круге. Также в спектакле будет много воды - установят фонтан, ванну и даже бассейн.
Оперетту Иоганна Штрауса поставят на русском языке. Первая репетиция "Летучей мыши" намечена на 1 марта. Премьеру обещают в следующем году.
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