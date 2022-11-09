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Личные размышления о параллельных вселенных - о чем расскажет международный проект "Окна и мосты"

Мягкие скульптуры, инсталляции, панно из пряжи. Международный проект "Окна и мосты" разместился в залах художественной галереи Леонида Щемелева. 19 молодых авторов представили свои взгляды текстильных произведений.Всего в проекте более 30 работ из Беларуси и Австрии.

Раскадровка выставки у Ларисы Гулякевич (видео).

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