Личные размышления о параллельных вселенных - о чем расскажет международный проект "Окна и мосты"

Мягкие скульптуры, инсталляции, панно из пряжи. Международный проект "Окна и мосты" разместился в залах художественной галереи Леонида Щемелева. 19 молодых авторов представили свои взгляды текстильных произведений.Всего в проекте более 30 работ из Беларуси и Австрии.