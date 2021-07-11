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Личные вещи князей из усыпальницы Радзивиллов представили в Несвижском замке
Личные вещи князей из усыпальницы Радзивиллов презентовали на выставке в Несвижском замке. В экспозиции погребальной культуры произошла рокировка экспонатов. Впервые широкой публике представлены сапоги самого Пане Коханку и скапулярии. Артефакты похоронного церемониала были обнаружены в саркофагах крипты знаменитого рода во время исследовательских работ.
К слову, усыпальница в Несвижском костеле - третья по численности среди династических захоронений Европы. Сейчас там проходит реставрация. Средства на восстановление святыни выделяются из республиканского и областного бюджетов. Какие тайны хранит одна из крупнейших в Европе родовых усыпальниц? Сапоги какого размера носил Пане Коханку? И как провожали в последний путь Радзивиллов?
Из Несвижа репортаж Инны Пилевич.После долгой реставрации и заточения в фондах их готовят к появлению на публике. Но сперва - традиционная проверка сохранности ценных предметов.Сапоги Кароля Станислава Радзивилла, больше известного как Пане Коханку, были доступны для всеобщего обозрения лишь в 1790-м - в год смерти князя. Именно в этой обуви представитель знатного рода отправился в свой последний путь. Сапоги были изъяты из саркофага буквально по кусочкам. Сегодня, отреставрированные, представлены в резиденции пане Коханку - в Несвижском замке.
Елена Фомченкова, начальник отдела Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":
Пане Коханку - очень известная историческая личность. Мы знаем, что он был достаточно тучный, большой. И сапоги достаточно маленькие, наверное, для мужчины: с узким голенищем, небольшого размера (ориентировочно, 38-го). Кожа находилась около 200 лет в крипте, и она тоже ужимается, уменьшается в размерах.
Личные вещи магнатов были обнаружены в саркофагах во время исследования фамильной крипты Радзивиллов
Она расположена в костеле Божьего Тела. В 2016-2017 годах здесь работала международная комиссия специалистов. Экспертам удалось разгадать немало тайн усыпальницы. Она, к слову, является третьей по численности среди династических захоронений Европы. Крупнее лишь у Габсбургов и Бурбонов. Это памятник культуры мирового уровня. Сегодня в несвижской крипте находится 70 саркофагов - в 69 останки Радзивиллов, один ритуальный. Установлено, что расположение саркофагов не совпадало с надписями на мемориальных таблицах. Были перепутаны захоронения мужчин и женщин. На многих гробницах информация и вовсе отсутствовала.
Они были переданы в музей-заповедник. Было принято решение реставрировать вещи поэтапно. Первые экспонаты были представлены еще в 2020 году. Самыми ценными находками считают фрагмент Слуцкого пояса с похорон Пане Коханку и саблю Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки. По рекомендации, после нескольких месяцев экспонирования часть предметов отправили на отдых в фонды. Проведена рокировка. На неделе выставлены новые предметы. Все чрезвычайно хрупкие, поэтому в залах тусклый свет и соблюдается температурно-влажностный режим. С целью не навредить экспонатам освещенность составляет всего 50 люкс.
Наталия Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":
Выставка погружает посетителей в прощание с Анной Екатериной Радзивилл из рода Сангушко (женой Кароля Станислава Радзивилла). Для ее похорон в несвижском костеле возвели Castrum doloris, что в переводе с латинского означает "обитель скорби". По сути, это шатер в храме. Церемония прощания с княгиней длилась целый год: сперва в Мире, где она умерла, потом в замке в Бяла-Подляске и затем уже в Несвиже.
Радзивиллов хоронили с королевскими почестями. Так пышно в последний путь провожали лишь князей и императоров. Скорбные мероприятия длились месяцами и представляли собой хорошо срежиссированное театральное действо. Так, усопшего сопровождали не только родные, близкие, духовенство, но и плакальщицы и мимы. Артефакты похоронного церемониала могли полностью разрушиться, оставшись в крипте - в усыпальнице высокая влажность, что губительно для ценных предметов. Здесь неоднократно случались подтопления, от чего стены покрылись плесенью. Сегодня в крипте работают реставраторы. Восстановление ведется на средства из бюджета. Эти работы являются одним из этапов реконструкции и реставрации костела Божьего Тела - памятника, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В усыпальнице отремонтированы полы, отреставрированы каменные таблички, картуши. Сейчас ведется восстановление алтаря. Предстоит привести в порядок электрику.
Завершить ремонтные работы в родовой усыпальнице Радзивиллов планируется осенью
После сюда смогут попасть туристы. Правда, посещение только на условиях тактичности и сдержанности. Можно будет помолиться у алтаря и через ограждение взглянуть на саркофаги.
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