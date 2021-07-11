Личные вещи князей из усыпальницы Радзивиллов представили в Несвижском замке

Пане Коханку - очень известная историческая личность. Мы знаем, что он был достаточно тучный, большой. И сапоги достаточно маленькие, наверное, для мужчины: с узким голенищем, небольшого размера (ориентировочно, 38-го). Кожа находилась около 200 лет в крипте, и она тоже ужимается, уменьшается в размерах.

Личные вещи князей из усыпальницы Радзивиллов презентовали на выставке в Несвижском замке. В экспозиции погребальной культуры произошла рокировка экспонатов. Впервые широкой публике представлены сапоги самого Пане Коханку и скапулярии. Артефакты похоронного церемониала были обнаружены в саркофагах крипты знаменитого рода во время исследовательских работ.К слову, усыпальница в Несвижском костеле - третья по численности среди династических захоронений Европы. Сейчас там проходит реставрация. Средства на восстановление святыни выделяются из республиканского и областного бюджетов. Какие тайны хранит одна из крупнейших в Европе родовых усыпальниц? Сапоги какого размера носил Пане Коханку? И как провожали в последний путь Радзивиллов?Из Несвижа репортажПосле долгой реставрации и заточения в фондах их готовят к появлению на публике. Но сперва - традиционная проверка сохранности ценных предметов.Сапоги Кароля Станислава Радзивилла, больше известного как Пане Коханку, были доступны для всеобщего обозрения лишь в 1790-м - в год смерти князя. Именно в этой обуви представитель знатного рода отправился в свой последний путь. Сапоги были изъяты из саркофага буквально по кусочкам. Сегодня, отреставрированные, представлены в резиденции пане Коханку - в Несвижском замке.