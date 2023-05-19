Большой театр живет в ритме большого юбилея. Свои 90 академическая сцена начинает праздновать уже сегодня, 19 мая. Национальный художественный готовится не спать до последнего эстета. Выставочная площадка в 18-й раз принимает международную акцию "Ночь музеев". Премьерные экспозиции молодой арт-школы в залах Национального центра современных искусств. Ликбез по театральному и выставочному Минску в рубрике "Променад" (видео).