"Лістапад": круглый стол в Нацбиблиотеке объединил режиссеров, продюсеров и кинокритиков

XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" продолжает свою работу. 31 октября Минск буквально живет атмосферой большого кино.

В Национальной библиотеке проходит круглый стол. Он объединил режиссеров, продюсеров и кинокритиков из десятков стран. На повестке дня - будущее кинематографа и новые совместные проекты.

Белорусско-российское сотрудничество в сфере кинематографии

В Национальной библиотеке разворачивается одна из самых важных дискуссий кинофестиваля. За круглым столом сегодня рождаются новые белорусско-российские проекты в сфере кинематографии.

Эксперты сходятся во мнении: "Лістапад" давно перерос рамки обычного смотра картин. Сегодня это стратегическая площадка для культурной дипломатии, где закладывается фундамент реальных бизнес-соглашений на годы вперед. Главная цель - создавать кино, которое будет одинаково понятно и интересно зрителю как в Минске и в Москве, так и в других городах планеты.

Александр Ефремов

Александр Ефремов, кинорежиссер, народный артист Беларуси:

"Совместное производство - это один из путей для того, чтобы сделать как раз первые шаги к российскому рынку и объединить наши профессиональные усилия в одном направлении. Потому что кинематограф отличается. За последнее время сняли огромное количество сказок. Их качество бесспорно, они собирают зрителей. Но хотелось бы, чтобы и у нас, и у них снимали кино о том, что с нами сейчас происходит".

Затем фестивальные обсуждения сменятся большими кинопоказами. Субботняя программа в самом разгаре: минчан ждут показы "Кино молодых" в "Победе". А в кинотеатре "Москва" пройдет большой творческий вечер, посвященный 90-летию легендарного режиссера Виктора Турова.