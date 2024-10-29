"Лістапад" по-прежнему держит интригу, кого щедро одарит золотом

Все очень просто. Кинофестиваль "Лістапад" известен во всем мире. Он находится в итальянском списке самых топовых кинофорумов. И когда мы искали место, где мы бы хотели показать свое кино, долго не раздумывая, мы решили сделать это в Минске. Спустя месяц после подачи заявки мы получили официальное приглашение. Я очень рад быть здесь и представлять свое кино. Мне очень интересно, как фильм воспримет славянская аудитория.

Фабио Масса: