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"Лістапад" по-прежнему держит интригу, кого щедро одарит золотом
"Лістапад" по-прежнему держит интригу, кого щедро одарит золотом. 30-й фестиваль продолжает собирать минские кинозалы. Впереди еще несколько дней в интенсивном режиме вдумчивого просмотра, а 8 ноября состоится церемония закрытия кинофестиваля. Трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 3".
История, достойная экранизации. Путь от доставщика пиццы до заметной фигуры в киноиндустрии. Сеньор Фабио Масса за 20 лет своей карьеры воплотил три ипостаси - актера, режиссера и продюсера. В багаже десятки фильмов и сериалов с его фамилией в титрах и три авторские работы. Пришло его время делиться опытом с белорусскими студентами.
Он предпочитает классический черный, но не кофе. Сеньор Фабио Масса выбрал для путешествия в Минск классический блэк тай, чтобы не отвлекать зрителя от свой третьей картины в творческом портфолио как режиссера.
Все мы уникальны, мы должны сотрудничать и мы должны помочь обрести свои права тем, кто живет в худшем положении.
Автор идеи фильма о всеобщей справедливости - сопродюсер из Калифорнии. Кстати, на родине Голливуда картину "Всеобщая гармония" приняли тепло. Главные герои из Сирии, Канады, Мексики, Туниса и Шри-Ланки говорят на английском с русскими субтитрами.
Мы запустились во время пандемии. А уже после начали подбирать локации. И поиски нас привели на остров Лампедуза, который известен острой проблемой с эмигрантами. Они используют остров как трамплин из Африки в Европу. Но в фильме мы показываем Лампедузу в ином свете - как живописный край, который подсвечивает главных героев и генеральную линию фильма.
"Всеобщая гармония" - настоящее фестивальное кино со своей социальной миссией. До Беларуси картина объездила полмира. Но в Минск приехала с особой миссией - навести мосты когда-то крепкой дружбы.
Все очень просто. Кинофестиваль "Лістапад" известен во всем мире. Он находится в итальянском списке самых топовых кинофорумов. И когда мы искали место, где мы бы хотели показать свое кино, долго не раздумывая, мы решили сделать это в Минске. Спустя месяц после подачи заявки мы получили официальное приглашение. Я очень рад быть здесь и представлять свое кино. Мне очень интересно, как фильм воспримет славянская аудитория.
Фильм, который дарит надежду на золото "Лістапада", уже оценивает профессиональное жюри основного конкурса. Станет ли он хитом киноосени, узнаем 8 ноября.
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