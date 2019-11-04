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"Лістапад". День четвертый. Какие новинки в шорт-листе на сегодня?
Сегодня в киноафише четвертый день "Лістапада". Минский международный форум фактически подошел к экватору и продолжает показы авторского кино в режиме нон-стоп. А вечером фестиваль подведет и первые итоги.
Подробности дня у моей коллеги Лидии Заблоцкой. Она на прямой связи со студией (прямое включение). Сегодня "лістападныя" экраны покажут киноманам 28 фильмов. Внеконкурсные показы игрового кино стартовали сегодня в полдень в "Центральном". Кстати, там действительно в режиме нон-стоп показывают смелые ленты участников и лауреатов Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей. Но сегодня акцент на премьерах и дебютах. Прямо сейчас мы находимся у одной из локаций на фестивальной афише - у "Пионера". В эти минуты идут последние показы и обсуждения участников конкурса национальных киношкол.
Сегодня объявят победителей конкурса национальных киношкол
Напомним, всего покажут 22 картины из Германии, Австрии, стран Балтии. Молодые режиссеры привезли короткий метр, в основном это документальные фильмы на острые социальные темы. Кстати, победителей конкурса национальных киношкол узнаем уже сегодня вечером в Музее истории белорусского кино. Кроме того, сегодня первый день национального конкурса. Здесь же, в "Пионере", оценили 5 анимационных фильмов. В основном это ленты "Беларусьфильма".
28 премьер сегодня в афише "Лістапада"
В рамках национального конкурса состоится белорусская премьера. Сегодня здесь же, в малом зале "Пионера", покажут полнометражный фильм. Историю о переходном возрасте школьников представит съемочная группа вместе с молодым режиссером Владой Сеньковой. Фильм уже получил награду за "Свободный дух" на Варшавском кинофестивале.
А в Музее кино из архивов достанут фильм, которого могло бы не быть. Спустя 20 лет впервые на большом экране покажут тяжелую историю о Хатыни без купюр и сокращений. Кроме того, вы все еще можете успеть купить квитки на показы основного конкурса документального кино. Четырем лентам дадут старт в 18:30, истории о женских судьбах покажут в одном из кинотеатров в минском торговом центре.
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