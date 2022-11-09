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"Лістапад": обсуждение военных драм и будущая онлайн-платформа с "золотой коллекцией"
"Лістапад" амбициозных решений. Кинофорум выходит из кинотеатра в международное синема-пространство. Сегодня на фестивале день переговоров тех, кто фильмы создает.
9 идей военных лент озвучили перед экспертным сообществом на "Беларусьфильме". 80-летие Победы в Великой Отечественной предлагают отметить в лентах Узбекистана, Таджикистана, России и Беларуси. В презентациях авторов - рабочие названия, уже подобранные актеры. И высший балл получил российский проект по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева "Рядовые".
Между показами собрались на разговор и директора киностудий СНГ. Встреча в формате круглого стола прошла в седьмой раз. Так, на стадии проекта онлайн-платформа с "Золотой коллекцией" фильмов постсоветских стран. Ею будет владеть новое Международное творческое объединение киностудий. Напомним, итоги XXVIII кинофорума подведут уже в эту пятницу, 11 ноября.
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