"Лістапад": обсуждение военных драм и будущая онлайн-платформа с "золотой коллекцией"

"Лістапад" амбициозных решений. Кинофорум выходит из кинотеатра в международное синема-пространство. Сегодня на фестивале день переговоров тех, кто фильмы создает.

9 идей военных лент озвучили перед экспертным сообществом на "Беларусьфильме". 80-летие Победы в Великой Отечественной предлагают отметить в лентах Узбекистана, Таджикистана, России и Беларуси. В презентациях авторов - рабочие названия, уже подобранные актеры. И высший балл получил российский проект по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева "Рядовые".