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"Лістапад" подводит первые итоги и знакомит с индустриальной платформой
"Лістапад" подводит первые итоги и продолжает знакомить зрителя с индустриальной платформой. Здесь не только показы конкурсных лент, но и место встречи профессионалов - разговоры о кино, синема-коллаборациях и создании анимационных лент. Каким эксперты видят будущее современного кино? Последние новости с индустриальной платформы у Дарьи Тарасовой.
Индустриальная платформа “Лістапада” переехала в стены обновленной национальной киностудии. На этой неделе съемки "Беларусьфильма" сопровождают воркшопы, спикер-сессии и классы международных экспертов. Аниматор Валентас Ашкинис продемонстрировал лучшие анимационные работы Литвы и поделился опытом работы с белорусскими аниматорами.
Digital-художники и продюсеры VR-кино - сегодня это трендовые специальности на просторах кинорынка. Виртуальная лаборатория "Лістапада" показывает кино на 360 градусов и позволяет дебютантам разрабатывать проекты за рамками формата 16 на 9. Все, что необходимо для создания VR-кино, - навыки в работе с костюмами захвата движения, сканеры с функцией оцифровки объектов, подкованность в гейминге и IT.
Рассказать о создании продукта с акцентом на современных спецэффектах, которые порой сложно отличить от реальности, взялись менторы из Германии и России. От экспериментов с восприятием до короткометражных фильмов. Дни виртуальной реальности - образовательный проект, который завершится показом работ белорусских виарщиков.
Как стать национальным прорывом и попасть в лонг-лист "Оскар" - на индустриальной платформе расскажет режиссер Дарья Жук. Ее "Хрусталь" стал первым фильмом в истории белорусского кинематографа, вошедшим в список претендентов на главную кинопремию США.
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