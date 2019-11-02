"Лістапад" покажут на 7 киноплощадках Минска

"Лістапад" уже на больших экранах. Церемония открытия 26-го Минского международного кинофестиваля состоялась накануне в столичной "Москве".



Форум стартовал еще в фойе, где гостей встречали интерактивные фотозоны. Для того чтобы дать свою оценку конкурсным лентам и побороться за фестивальное золото, в Минск прибыли 130 профессионалов киноиндустрии. На 8 дней белорусская столица станет центром современного кинематографа. Уже сегодня "Лістапад" частично начинает свои конкурсные программы.



В кинотеатре "Пионер" стартует конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". В 12 чаcов увидим фильм открытия. Это немецкая картина "Рокка меняет мир", посвященная теме буллинга среди подростков.



