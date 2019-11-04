"Лістапад" продолжается. Сегодня в афише показы основного и национального конкурсов

"Лістапад" подошел к своему экватору. Вот уже четвертый день столичные кинотеатры нон-стопом принимают авторское кино .

Сегодня в афише показы основного и национального конкурсов, работу продолжает и секция "Молодость на марше", а также "Лістападзік". Киногурманам предлагают посетить мастер-классы, специальные показы и даже взглянуть на архив в Музее кино. На некоторых площадках фильмы представляют актеры, режиссеры и даже съемочные группы, которые работали над созданием полнометражек.