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"Лістапад" продолжается. Сегодня в афише показы основного и национального конкурсов

"Лістапад" подошел к своему экватору.Вот уже четвертый день столичные кинотеатры нон-стопом принимают авторское кино.

В шорт-листе "Лістапада" еще более половины конкурсных лент

Сегодня в афише показы основного и национального конкурсов, работу продолжает и секция "Молодость на марше", а также "Лістападзік". Киногурманам предлагают посетить мастер-классы, специальные показы и даже взглянуть на архив в Музее кино. На некоторых площадках фильмы представляют актеры, режиссеры и даже съемочные группы, которые работали над созданием полнометражек.


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Вечером в "Центральном" покажут и расскажут об интеграции литературы в кино

В рамках секции "Молодость на марше" увидим фильм "Что было бы". Его презентует режиссер, а также белорусский писатель, который перевел роман Грегора Зандера. Произведение легло в основу экранизации.


ММКФ "Лістапад": на что вы еще успеете сходить

"Керосин" - 5 ноября (вт) в 19:40 - "Центральный"

"Атлантида" - 5 ноября (вт) в 21:40 - "Центральный", 8 ноября (пт) в 21:15 – "Пионер"

"Женщины Гулага" - 7 ноября (чт) в 16:30 - Silver Screen Galileo

"Тело Божие" - 8 ноября (пт) в 17:00 - "Центральный"


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