"Лістападзік": лучший фильм для детей назовут 23 ноября в "Пионере"

В кинотеатре "Пионер" сегодня назовут лучшее кино для тех, кому 18 минус. Итоги "Лістападзіка" подведут в полдень. За мини-айсберг с победным металлом боролись 14 детских кинорассказов. Посылки для мини-эстетов прислали Италия, Эстония, Германия, Дания, Вьетнам. В списке участников и лучший анимационный фильм по версии Шанхайского кинофестиваля.