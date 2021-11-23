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"Лістападзік": лучший фильм для детей назовут 23 ноября в "Пионере"

В кинотеатре "Пионер" сегодня назовут лучшее кино для тех, кому 18 минус. Итоги "Лістападзіка" подведут в полдень. За мини-айсберг с победным металлом боролись 14 детских кинорассказов. Посылки для мини-эстетов прислали Италия, Эстония, Германия, Дания, Вьетнам. В списке участников и лучший анимационный фильм по версии Шанхайского кинофестиваля.

Больше всего лент на конкурсе "Лістападзік" презентовали белорусы - от нас сразу три анимации, первый для страны анимационный мюзикл "Звезды седьмого неба" в том числе.

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