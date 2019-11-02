"Лістападзік" начал конкурсные показы

"К радости" с "Лістападам". Накануне в столичном кинотеатре "Москва" открылась Неделя Международного кинофестиваля "Лістапад". Традицию не нарушали, и начало форума дали, разбив фарфоровую тарелку о штатив камеры. Впереди - более 150 картин из 50 стран мира. Вслед за открытием "Лістапада" идет "Лістападзік" - конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. В этом сезоне здесь представлено 7 работ. В кинотеатре "Пионер", который в последние годы стал постоянной площадкой "Лістападзіка", работает наша съемочная группа. Ольга Медведь о программе секции и без спойлеров.



Недетское детское кино... С каждым годом "Лістападзік" взрослеет, и темы, и сюжеты представленных фильмов становятся гораздо глубже, и часто впору им дать возрастные ограничения. И хоть самому конкурсу для детской и юношеской аудитории исполняется всего 9 лет, представленные картины больше рассчитаны на юношескую аудиторию, их родителей и учителей.

