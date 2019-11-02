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"Лістападзік" начал конкурсные показы
"К радости" с "Лістападам". Накануне в столичном кинотеатре "Москва" открылась Неделя Международного кинофестиваля "Лістапад". Традицию не нарушали, и начало форума дали, разбив фарфоровую тарелку о штатив камеры. Впереди - более 150 картин из 50 стран мира. Вслед за открытием "Лістапада" идет "Лістападзік" - конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. В этом сезоне здесь представлено 7 работ. В кинотеатре "Пионер", который в последние годы стал постоянной площадкой "Лістападзіка", работает наша съемочная группа. Ольга Медведь о программе секции и без спойлеров.
Недетское детское кино... С каждым годом "Лістападзік" взрослеет, и темы, и сюжеты представленных фильмов становятся гораздо глубже, и часто впору им дать возрастные ограничения. И хоть самому конкурсу для детской и юношеской аудитории исполняется всего 9 лет, представленные картины больше рассчитаны на юношескую аудиторию, их родителей и учителей.
"Лістападзік". Фестиваль в фестивале
"Лістападзік" киноманы воспринимают как фестиваль в фестивале. И в полдень ему дали торжественный старт, правда, менее помпезный, чем накануне вечером. В этом сезоне в афише 7 конкурсных лент из Германии, Нидерландов, Норвегии, Индии, Канады и Китая.
Лента открытия - немецкая картина "Рокка меняет мир"
Секция для юных киноманов начала свой путь с немецкой картины "Рокка меняет мир" на тему буллинга среди сверстников, а также важности ответственного воспитания ребенка. Фильм показали при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В зале - неслучайный зритель. Учащиеся средних школ и центров, чьи учреждения поддержали внедрение в обучающий процесс программы по преодолению проблем психоэмоционального насилия. После показа состоялась встреча с экспертом в этой сфере.
В эти минуты в большом зале "Пионера" идет следующая конкурсная лента "Колония". Фильм о 12-летней девочке, которая сталкивается с проблемами в новой школе, уже оценили Хрустальным медведем на Берлинале, премией Канадской киноакадемии, ряде других престижных конкурсов. "Лістападзік" продлится всего 3 дня, успейте приобрести билет.
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