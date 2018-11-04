"Лістападзік" продолжает свою работу

Продолжает свою работу "Лістападзік" - конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории, который ежегодно проходит в рамках Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

В этом году представлено 6 кинокартин из таких стран, как Тайвань, Казахстан, Эстония, Бразилия, Сербия, Италия, Кения. Основная площадка фестиваля - кинотеатр "Пионер".

В рамках взрослого "Лістапада" работает площадка для кинематографистов. В этом году она впервые на базе Беларусьфильма. Здесь проходят мастер-классы, лекции и презентации. Задача так называемой индустриальной платформы - продвижение и поддержка молодых кинопроектов.