Литературно-мемориальному музею Якуба Коласа 60!

60 лет с открытия первой экспозиции. Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа празднует юбилей. С этой круглой датой коллектив учреждения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Небольшое двухэтажное здание на территории Национальной академии наук - это действительно дом писателя, где он жил с семьей с конца 1944 года до своих последних дней. А в 1956, после смерти народного поэта, организацией мемориального пространства занимался старший сын Коласа Данила. За эти годы проделана большая работа по увековечению памяти о легендарном основоположнике новой белорусской литературы. Сегодня музей Якуба Коласа - это 10 экспозиционных залов, в двух сохранен прижизненный интерьер кабинета и спальни писателя. В остальных комнатах мебель и вещи, которыми пользовался поэт в течение последних лет своей жизни. На родине Коласа в Столбцовском районе Минской области также действует филиал музея "Николаевщина".



