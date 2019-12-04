3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литературно-мемориальному музею Якуба Коласа 60!
60 лет с открытия первой экспозиции. Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа празднует юбилей. С этой круглой датой коллектив учреждения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Небольшое двухэтажное здание на территории Национальной академии наук - это действительно дом писателя, где он жил с семьей с конца 1944 года до своих последних дней. А в 1956, после смерти народного поэта, организацией мемориального пространства занимался старший сын Коласа Данила. За эти годы проделана большая работа по увековечению памяти о легендарном основоположнике новой белорусской литературы. Сегодня музей Якуба Коласа - это 10 экспозиционных залов, в двух сохранен прижизненный интерьер кабинета и спальни писателя. В остальных комнатах мебель и вещи, которыми пользовался поэт в течение последних лет своей жизни. На родине Коласа в Столбцовском районе Минской области также действует филиал музея "Николаевщина".
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все