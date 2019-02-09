3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Литературный баттл двух знаменитых российских писателей состоялся сегодня на книжной выставке в Минске
Павел Басинский и Евгений Водолазкин говорили о том, как в наше время сосуществуют жанр нон-фикшн-прозы и художественная литература. Кстати, накануне Павел Басинский провел лекцию для своих читателей. Встреча прошла в формате открытого диалога. Также накануне в Доме Москвы презентовали фильм "История одного назначения", который был создан при участии литературного критика. Напомним, в Минске продолжается большая книжная выставка-ярмарка. Здесь можно купить книги на любой вкус и кошелек. От бессмертной классики до уникальных отечественных изданий, которые появились на свет только в прошлом году. А это почти 10 тысяч наименований.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов