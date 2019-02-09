Литературный баттл двух знаменитых российских писателей состоялся сегодня на книжной выставке в Минске

Павел Басинский и Евгений Водолазкин говорили о том, как в наше время сосуществуют жанр нон-фикшн-прозы и художественная литература. Кстати, накануне Павел Басинский провел лекцию для своих читателей. Встреча прошла в формате открытого диалога. Также накануне в Доме Москвы презентовали фильм "История одного назначения", который был создан при участии литературного критика. Напомним, в Минске продолжается большая книжная выставка-ярмарка. Здесь можно купить книги на любой вкус и кошелек. От бессмертной классики до уникальных отечественных изданий, которые появились на свет только в прошлом году. А это почти 10 тысяч наименований.