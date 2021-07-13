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Литературный фестиваль "З адною думкаю аб шчасці Беларусі…" прошел в Вязынке

Мелодичные стихотворные строки на родном языке из уст современных поэтов. На родине народного поэта Беларуси Янки Купалы - в Вязынке - прошел традиционный литературный фестиваль "З адною думкаю аб шчасці Беларусі…". Его посетили представители Союза писателей. Со сцены звучали знаменитые произведения поэта, а также новые - собственного сочинения наших современников. Стихотворения Купалы звучали и в исполнении творческих коллективов. Свои композиции исполнили местные артисты. Впервые фестиваль дополнили солисты Большого театра оперы и балета.

Культурный фестиваль не меняет локацию несколько десятилетий. В летнем сезоне 2022 он пройдет в юбилейный, пятидесятый раз.

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