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Литературный музей Максима Богдановича приглашает на выставку "Кола года"

Литературный музей Максима Богдановича приглашает на выставку "Кола года", которая открывается сегодня. Это календарная серия картин по этнографическим исследованиям белорусской художницы Светланы Ветровой. Работы выполнены в старинной технике темпера и посвящены славянским народным праздникам. Экспозиция связана и с сезонными солнцестояниями.

Ожидаются тематические встречи с "Весной", "Летом", "Осенью" и "Зимой". В программе выступление музыкальных фольклорных групп и исторические реконструкции.

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