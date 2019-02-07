Литературный музей Максима Богдановича приглашает на выставку "Кола года", которая открывается сегодня. Это календарная серия картин по этнографическим исследованиям белорусской художницы Светланы Ветровой. Работы выполнены в старинной технике темпера и посвящены славянским народным праздникам. Экспозиция связана и с сезонными солнцестояниями.