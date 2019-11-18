Лиза Мисникова приняла участие в съемках визиток для детского "Евровидения- 2019"

Это ролик, который будет предвосхищать выступление белорусской представительницы. Съемки проходили в Катовице (в телевизионном павильоне местного телеканала). По сюжету Лиза смотрит в телескоп, с помощью которого она переносится в другое пространство. Ей открываются пейзажи Силезии - южного региона Польши, который и принимает детское "Евровидение" в этом году. Результат съемочного процесса зрители оценят уже 24 ноября во время шоу. Его трансляция начнется в 18:00 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".



А через три часа в Катовице состоится церемония открытия детского "Евровидения -2019". Она пройдет в Силезском театре. Нашу представительницу ожидает дефиле по красной ковровой дорожке.



