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Лиза Мисникова приняла участие в съемках визиток для детского "Евровидения- 2019"
Это ролик, который будет предвосхищать выступление белорусской представительницы. Съемки проходили в Катовице (в телевизионном павильоне местного телеканала). По сюжету Лиза смотрит в телескоп, с помощью которого она переносится в другое пространство. Ей открываются пейзажи Силезии - южного региона Польши, который и принимает детское "Евровидение" в этом году. Результат съемочного процесса зрители оценят уже 24 ноября во время шоу. Его трансляция начнется в 18:00 на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
А через три часа в Катовице состоится церемония открытия детского "Евровидения -2019". Она пройдет в Силезском театре. Нашу представительницу ожидает дефиле по красной ковровой дорожке.
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