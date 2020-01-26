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Лиза Мисникова прошла в польский "Голос. Дети"

Лиза Мисникова прошла в польский "Голос. Дети"

Представительница Беларуси на детском "Евровидении-2019" Лиза Мисникова прошла в польский "Голос. Дети". Белоруска спела песню Арианы Гранде Break Free.


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