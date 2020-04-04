Небольшие предметы быта и огромные скульптуры. Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры. Стародавнее ремесло Сергей Виничек получил в наследство от своих родителей и сейчас обучает делу своих сыновей. С династией познакомилась Анна Ковалева (видео).



