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Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры

Небольшие предметы быта и огромные скульптуры. Лоевский мастер в своей мастерской создает настоящие деревянные шедевры. Стародавнее ремесло Сергей Виничек получил в наследство от своих родителей и сейчас обучает делу своих сыновей. С династией познакомилась Анна Ковалева (видео).

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