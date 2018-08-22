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Логойск готовится к международному фестивалю фейерверков

Профессиональные команды продемонстрируют последние пиротехнические технологии и поборются за Гран-при. Судить будет международное жюри. Основные критерии: своевременность и синхронность музыки и залпов, а также максимальное использование цветовой гаммы.

Кроме пиротехнического шоу, гостей фестиваля ждут фут-корты, барбекю-зоны, детские площадки и концертная программа с участием современных белорусских коллективов.

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