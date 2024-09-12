Лучшие произведения. Расскажем о классической музыке, которая объединяет молодежь Беларуси и России

Вальс из оперы "Дикая охота короля Стаха" Солтана и знаменитые "Половецкие пляски" из "Князя Игоря" Бородина. Лучшие произведения белорусских и российских композиторов 4 октября прозвучали в Московской консерватории имени Чайковского.

А 5 октября вечером ими насладится белорусская публика в Минске.

Это белорусско-российский проект, который объединил молодых музыкантов Союзного государства. Дирижирует маэстро Юрий Башмет.

Расскажем о классической музыке, которая объединяет талантливую молодежь Беларуси и России.

Целую неделю молодые музыканты из Беларуси и России жили за городом в Подмосковье. Все это время им нужно было, чтобы сыграться перед совместным концертом. За несколько дней до премьеры к ним присоединился народный артист СССР маэстро Юрий Башмет, чтобы московская публика смогла насладиться известными классическими произведениями белорусских и российских композиторов.

Первый концерт прошел вчера вечером в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. На сцене Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр. Общий состав 90 человек: 60 от России и 30 от Беларуси. Это талантливые музыканты в возрасте от 17 до 23 лет. Исполняют только классику. Зрители услышали вальс из оперы "Дикая охота короля Стаха". Автор - белорусский композитор Владимир Солтан. Произведение написал в конце 80-х, тогда ему было всего 36 лет. Это была первая масштабная работа композитора. Здесь он объединил оригинальный белорусский фольклор и музыкальный стиль большой оперы.

Юрий Башмет, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер белорусско-российского молодежного оркестра:

"Всегда в Беларуси были очень сильные педагоги. Этот оркестр имеет очень большую перспективу, потому что молодежь подрастает, учится, им надо давать возможность общаться благодаря великой музыке, учиться друг у друга. Они молодые, поэтому впитывают в себя мгновенно и стараются очень. Главная цель - это объединяющая всех и каждого, кто находится на сцене, музыка, честность и вкус. Главное, что мы вместе всегда есть и будем (я имею в виду наши страны)".

Также в программе сюита № 2 из балета "Ромео и Джульетта" Прокофьева. Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром Рахманинова и знаменитые "Половецкие пляски " из оперы "Князь Игорь" Бородина. Для этого композитор специально изучал фольклор тюрских народов и песни древних половцев. Поэтому хор в сочетании с неистовым танцем стал одним из самых ярких эпизодов масштабного музыкального эпоса.