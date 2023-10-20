Лучшие авторы "Осеннего салона" во Дворце искусства, концерт по заявкам в филармонии, выставка в библиотеке Пушкина - подробности в рубрике "Променад"

Лучшие авторы "Осеннего салона" на бис во втором зале Дворца искусства. А в афише филармонии - концерт "по многочисленным заявкам". Какая столичная библиотека окунулась в авангард? И что за платья "сушатся" над сценой Большого? Приглашаем на "Променад".

Мы опять в Большом - каждый сезон как праздничный. Что ни выходные, то премьеры. Зарубежные ли тембры в партиях, новые ли программы в камерном зале. В субботу на главной сцене опять будут разгадывать "тайну трех карт" от "Пиковой дамы". Роль Германа играть будет солист Михайловского театра Михаил Пирогов.

Повесть - сочинение Пушкина. Музыка Чайковского. Их мистическая игра в карты длится три с половиной часа! Белорусские эстеты слушают с 2014-го. Партитуры оживит в этот раз Артем Макаров. С недавнего времени - главный дирижер белорусского Большого, переехал с Башкирского театра. А Пирогов уже пел у нас роль Германа. Этот приезд для владельца "Золотой маски" - третий.

И что услышим здесь в воскресенье? Пока на большой сцене будет заливаться солнцем "дон кихотовская" Барселона, со сцены малой - словно из советского радиоприемника - включат "песни большой страны".

Такая ностальгия через песни. Но никаких пластинок! Слышали ли вы вальс из кинокомедии "Берегись автомобиля" или марш из "Веселых ребят" в исполнении двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса? Струнный квинтет "Серенада" озвучат знаменитые мелодии. На бис в этот вечер - "Ландыши", "Смуглянка" и "Нежность". Все это - тембрами сопрано и тенора.

Билет можно заказать сейчас, а вот на "Иллюзии любви" Игоря Колба первую премьеру сезона пока смотрим через подол платьев! Это эксклюзивные кадры. Вчера главный балетмейстер "примерил" декорации. Кажется, "Иллюзии" Колба опять концептуально продуманы. Он раздумывает о любви девичьими глазами.

Зато все очевидно - в "Музыкальной осени", которая не прекращается в Белгосфилармонии. 49-я по счету. Это самый бессмертный фестиваль страны. Объединяют в одной афише 27 концертов. До конца ноября фестиваль декламирует классику.

Например, завтра - вечер для поклонников джаза. В Беларуси - один из знаменитых саксофонистов Кубы, а в воскресенье афро-кубинские ритмы реформируются в медленные шедевры Арно Бабаджаняна.

Премьера и в афише картинной. За белорусским авангардом 90-х идти не в Художественный. Новая выставка - в библиотеке имени Пушкина. Арт-проект объединил на стенах трех художников. Акулов, Ржевский, Песин. В их сочинениях - сюрреализм в дуэте с фольклором. Есть намеки на Дали.