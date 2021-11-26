Лучшие фильмы по версии кинофестиваля "Лістапад" будут названы 26 ноября в кинотеатре "Москва"

Вечером 26 ноября обнародуют топ лучших фильмов по версии XXVII кинофестиваля "Лістапад". Финальные фанфары по традиции прозвучат в кинотеатре "Москва". Всего в фонде 19 синема-наград. Первая четверка листопадных мини-айсбергов уже уехала в Чехию и Россию, победителей "Лістападзіка" объявили первыми. Почти десяток наград для основного конкурса игрового кино. Все еще держится интрига, какие документальные и истории от молодежи признаны лучшими. Спецнаграды вручатпредставители кинопрессы, телерадиокомпании "Мир", Минского горисполкома. Кульминационный приз - "За гуманизм и духовность в кино" - также будет вручен от имени Президента Беларуси.