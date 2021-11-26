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Лучшие фильмы по версии кинофестиваля "Лістапад" будут названы 26 ноября в кинотеатре "Москва"
Вечером 26 ноября обнародуют топ лучших фильмов по версии XXVII кинофестиваля "Лістапад". Финальные фанфары по традиции прозвучат в кинотеатре "Москва". Всего в фонде 19 синема-наград. Первая четверка листопадных мини-айсбергов уже уехала в Чехию и Россию, победителей "Лістападзіка" объявили первыми. Почти десяток наград для основного конкурса игрового кино. Все еще держится интрига, какие документальные и истории от молодежи признаны лучшими. Спецнаграды вручатпредставители кинопрессы, телерадиокомпании "Мир", Минского горисполкома. Кульминационный приз - "За гуманизм и духовность в кино" - также будет вручен от имени Президента Беларуси.
Фильм-закрытие - узбекистанская драма "Илхак" с белорусскими пейзажами
После будет показан фильм-закрытие. Драма "Илхак" - реальная история матери, потерявшей на войне пятерых сыновей. Основные съемки прошли в Узбекистане. Но кульминацию картины - постановку войны - доверили белорусским специалистам. В кадре увидим наших актеров, танки, бронетранспортеры, более 50 комплектов военной формы.
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