Лучшие хореографические школьные коллективы Минской области определяют в Борисове

Там сегодня областной этап республиканского конкурса. Среди претендентов на победу - танцевальный коллектив "Наш стиль" из Молодечно. Школьники гимназии-колледжа искусств ежегодно участвуют в конкурсах областного и республиканского уровней. И это обычная практика для заведения, где сегодня более 30 творческих коллективов. 4 - имеют звание образцовых. Из необычно творческой школы - репортаж Натальи Кезик.

Галопом с притопами и прискоками на школьных занятиях по хореографии. Семиклассница Дарья Шелковская привыкла к необычному расписанию уроков, где кроме математики и химии, есть и хореографические дисциплины. В танцевальный девочка пришла в первом классе, затем стала участницей ансамбля своей гимназии.

Сцена в Молодечненской гимназии-колледжа искусств редко пустует. Танцоров сразу сменяют музыканты. Образцовому ансамблю скрипачей более 20 лет. В коллективе ученики разного возраста. Все они виртуозно владеют смычком.

За скрипачами - на очереди юные актеры и вокалисты. А у будущих художников здесь есть отдельные лаборатории-классы - с мольбертами, кистями и красками.

Занятия по живописи для учащихся колледжа проходят в настоящей творческой мастерской. Учитель заранее готовит задания, вот, например, такой натюрморт. А преподает дисциплину - профессиональный художник.

В творческом портфолио Николая Овчинникова - более 200 собственных выставок. Но активная профессиональная деятельность никогда не мешала художнику давать уроки. Преподавать изобразительное искусство в гимназии-колледже он начал сразу, как только здесь открыли художественный класс.

Занятия по четырем видам искусства включены в расписание с первого класса. 6 уроков в неделю в течение 9 классов. Затем можно поступить в колледж (на базе этой же гимназии) и получить специальность наставника-художника, актера или музыканта.