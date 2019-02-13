3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лучшие хореографические школьные коллективы Минской области определяют в Борисове
Там сегодня областной этап республиканского конкурса. Среди претендентов на победу - танцевальный коллектив "Наш стиль" из Молодечно. Школьники гимназии-колледжа искусств ежегодно участвуют в конкурсах областного и республиканского уровней. И это обычная практика для заведения, где сегодня более 30 творческих коллективов. 4 - имеют звание образцовых. Из необычно творческой школы - репортаж Натальи Кезик.
Галопом с притопами и прискоками на школьных занятиях по хореографии. Семиклассница Дарья Шелковская привыкла к необычному расписанию уроков, где кроме математики и химии, есть и хореографические дисциплины. В танцевальный девочка пришла в первом классе, затем стала участницей ансамбля своей гимназии.
Сцена в Молодечненской гимназии-колледжа искусств редко пустует. Танцоров сразу сменяют музыканты. Образцовому ансамблю скрипачей более 20 лет. В коллективе ученики разного возраста. Все они виртуозно владеют смычком.
За скрипачами - на очереди юные актеры и вокалисты. А у будущих художников здесь есть отдельные лаборатории-классы - с мольбертами, кистями и красками.
Занятия по живописи для учащихся колледжа проходят в настоящей творческой мастерской. Учитель заранее готовит задания, вот, например, такой натюрморт. А преподает дисциплину - профессиональный художник.
В творческом портфолио Николая Овчинникова - более 200 собственных выставок. Но активная профессиональная деятельность никогда не мешала художнику давать уроки. Преподавать изобразительное искусство в гимназии-колледже он начал сразу, как только здесь открыли художественный класс.
Занятия по четырем видам искусства включены в расписание с первого класса. 6 уроков в неделю в течение 9 классов. Затем можно поступить в колледж (на базе этой же гимназии) и получить специальность наставника-художника, актера или музыканта.
В колледже - более 30 творческих коллективов. 4 из них имеют звание образцовых. К тому же, ученики гимназии регулярно становятся победителями республиканских и международных предметных олимпиад. А получать отличные отметки по биологии, литературе или истории им помогает любовь к искусству.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все