Лучшие творческие коллективы Могилевской области выступили на Республиканском фестивале "Беларусь - моя песня"

Культурное путешествие по самобытным фестивалям с остановками в колоритных районах могилевской земли. Сегодня во Дворце Республики сцена и гранд-холл республиканского марафона мастеров искусств "Беларусь - моя песня" отданы народным умельцам и аутентичным коллективам из Могилевской области.

Самобытная культура Могилевской области

Культурную палитру на празднике создают более полусотни коллективов из всех районов Могилевской области. А это 1200 артистов! Уникальные обряды, хореографические постановки, музыкальные зарисовки, брендовые фестивали - словом, все, чем славится и туристически привлекательна малая родина, коллективы и мастера передают через свое творчество. Здесь и дрибинские валенки, и колоритный фестиваль в Александрии, и особые музыкальные традиции хотимского песнопения.