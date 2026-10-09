Лучших работников культуры наградили в Белорусской государственной академии музыки

Спустя два года после капитального ремонта обновленное здание Белорусской государственной академии музыки снова открыло двери для студентов и преподавателей. Его возводили в итальянском стиле эпохи Возрождения, и после реставрации исторический облик удалось сохранить.

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Сегодня академия принимает тех, кто формирует культурное сообщество страны: режиссеров, актеров, преподавателей, вокалистов и руководителей творческих коллективов. Встреча проходит в преддверии большого праздника, который деятели культуры отметят воскресенье, 11 октября. Повод вспомнить и о цифрах. В сфере культуры занято более 50 тыс. человек, и 76 % из них - женщины. Показатель особенно заметен в Год белорусской женщины.

Ирина Пыркова, гендиректор Гомельского дворцово-паркового ансамбля: "Я считаю, что культура - это наши легкие, то, чем можно дышать. Если вам плохо или сложно, можно пойти на выставку, концерт, спектакль, немного наполниться и продолжать жить дальше".

Марат Марков, министр культуры Беларуси: "Сейчас очень модно стало понятие креативной индустрии. Мир идет по пути развития, и оно направлено в том числе на театры, музеи, кинематограф. Думаю, что будут также развиваться направления маркетинга и продакшна".

Если говорить еще о статистике, то сейчас продолжается реконструкция театра имени Горького. Параллельно государство поддерживает крупные фестивали, которые уже десятилетия остаются визитной карточкой страны: "Славянский базар в Витебске", "Купалье", "Александрия собирает друзей" и другие площадки, собирающие артистов и зрителей со всей Беларуси.