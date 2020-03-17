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Лучших керамистов определили в Минске
Настоящая битва объединила мастеров глины. В столице определили лучших керамистов. Чтобы продемонстрировать свою технику, авторы соревновались в нескольких конкурсах: на скорость создавали сложные фигуры и посуду на гончарном круге. За звание самого умелого боролись 6 ремесленников. Кстати, такой конкурс провели в Минске впервые. Планируется, что творческое соревнование опять пройдет летом. Кстати, все больше жителей Минской области превращают такое хобби в профессию. А в регионе появляется коворкинг - пространства для работы и творчества.
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