Лучших керамистов определили в Минске

Настоящая битва объединила мастеров глины. В столице определили лучших керамистов. Чтобы продемонстрировать свою технику, авторы соревновались в нескольких конкурсах: на скорость создавали сложные фигуры и посуду на гончарном круге. За звание самого умелого боролись 6 ремесленников. Кстати, такой конкурс провели в Минске впервые. Планируется, что творческое соревнование опять пройдет летом. Кстати, все больше жителей Минской области превращают такое хобби в профессию. А в регионе появляется коворкинг - пространства для работы и творчества.



