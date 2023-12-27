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Лучший результат: прямой эфир "Фактора.by" 22 декабря посмотрели около 830 тыс. человек

Телеканал "Беларусь 1" стал в пятницу лидером телерейтинга в Беларуси! Прямой эфир проекта "Фактор.by" 22 декабря посмотрели порядка 830 тыс. телезрителей. И это лучший результат пятничного эфира на всех телеканалах страны с долей 21,9 % и рейтингом в 3,6 %.

Включайте первую кнопку в пятницу, 29 декабря, в 20:45, смотрите шоу на официальном YouTube-канале, наслаждайтесь лучшими голосами и решайте, у кого есть тот самый "Фактор.by".

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