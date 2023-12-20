Лучшую техноелку представил Белорусский металлургический завод

13 предприятий Министерства промышленности Беларуси уже нарядили свои елки. И получились они с приставкой техно-. Лучший символ праздника, по оценкам жюри, получился у Белорусского металлургического завода. Второе место заняла елка "Интеграла", а третье - Гомсельмаша. Такой тематический смотр Белорусский союз женщин проводит уже не в первый раз. В 2023 году местом конкурса выбрали "Интеграл", что символично, ведь у предприятия юбилейный год.

"Выставка "ТехноЕлка" концептуально та же, что и в прошлом году. Только елки другие и фантазии больше, потому что каждый субъект, зная, что было в прошлый раз, хочет сделать более интересную и технологическую елку. Изменились презентации елок. В жюри вошли представители Министерства экономики, главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, профсоюзов", - рассказала первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.