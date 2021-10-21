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Любительский кружок "Лапоточки" Любанского района возрождает лозоплетение

Древний промысел лозоплетения возрождают в Любанском районе. При Доме культуры деревни Коммуна работает любительский кружок "Лапоточки". Руководитель Василий Яскевич сам создает аутентичную обувь и обучает рукоделию местных юношей. Девушкамв объединении также рады, но предупреждают: ремесло требует физической силы.

В Коммуне плетут разные виды лаптей. Самые популярные - местные, полесские. Их особенность в максимальной открытости обуви.


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