Любопытные факты о "Славянском базаре в Витебске"

"Славянский базар в Витебске" - это крупнейший культурный форум Беларуси, который объединяет страны и континенты.



Первый "Славянский базар" торжественно открылся в витебском Летнем амфитеатре 18 июля 1992 года. И вот уже почти 30 лет фестиваль объединяет тысячи сердец, неравнодушных к музыке. Девиз фестиваля - "Через искусство - к миру и взаимопониманию».



Главная концертная площадка - Летний амфитеатр. Его вместимость 6 тысяч 247 мест. На сцене одновременно могут находиться почти полторы тысячи артистов.



Конечно, фестиваль давно уже перешагнул границы славянского мира. В форуме принимали участие представители пяти континентов.



За все время в фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" приняли участие представители более 70 стран.



Добавим, в этом году следить за форумом по традиции можно будет на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24". С 16 по 18 июля в эфире конкурсные и концертные программы, причем в единое время - в 22:00.



