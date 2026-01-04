3.71 BYN
Любовь к своим традициям - в Молодечно к вытинанке относятся как к сокровищу
Они творят и преображают мир по законам добра, веры, надежды, любви и красоты.
Спецпремия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства присуждена преподавателям Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. К. Огинского Людмиле Волкович-Борис и Елизавете Червонцевой за возрождение, сохранение и развитие традиций молодечненской школы вытинанки.
С 1995 года на отделении декоративно-прикладного искусства вырезают ажурные сюжеты из бумаги народные мастера и учат этому следующие поколения.
Именно в Молодечно к вытинанке стали относиться как к сокровищу. А стараниями местных педагогов в 2024 году вытинанка пополнила список нематериального культурного наследия и получила охранный статус от ЮНЕСКО.
Кто сегодня сохраняет традиции и передает ножницы из поколения в поколение?
Народного мастера Вячеслава Дубинку кто-то запомнил как фотографа и журналиста, а для кого-то он - один из инициаторов возрождения вытинанки на наших землях. Но давайте обо всем по порядку.
Появление вытинанки в Беларуси напрямую связано с появлением бумаги. Широкое распространение доступности бумаги относится к ХVII веку. Столетия назад вытинками украшали хату - восполняли интерьерный дефицит. Потом же витинанку вытеснил прогресс. В прямом смысле слова. Были попытки возродить ее и даже изучать, но дело глохло. И только в 80-х про вытинанку вновь заговорили всерьез.
Людмила Волкович-Борис, народный мастер Беларуси, председатель цикловой комиссии Молодечненского музыкального колледжа им. М. К. Огинского:
"Бумага складывается, и в сложенном виде мы видим одно. Если мы складываем одно сложение, то мы видим половину какого-то изображения. Я отлично помню свою первую работу: кажется, это была иллюстрация к песне или легенде. Там был белорусский пейзаж, девушка, река течет... все это было передано очень выразительно. К сожалению, сама работа не сохранилась, но я ее почему-то очень хорошо помню".
Именно с имени Виктории Червонцевой началась школа вытинанки в Молодечно. Про ее творческий и жизненный путь впору писать сценарий и снимать фильмы. Пришлось и горя хлебнуть, и найти симметрию - в вытинанке.
В конце 80-х Виктория Никитична создала спецкласс в художественной школе, а в 1995-м - целое отделение декоративно-прикладного искусства при Молодечненском музыкальном колледже имени Огинского. Сегодня дочери и ученицы продолжают ее дело.
Местный музыкальный колледж в Молодечно легко узнать особенно в это время года. Вытинанкой щедро украшены окна одного из самых престижных учебных заведений. Начинают с 1-го курса под опекой народных мастеров. Они ножницы в руку правильно вложат и научат мыслить шире.
Елизавета Червонцева, народный мастер Беларуси:
"У нас каждая тема начинается с теоретического разговора. Потому что вытинанка тесно связана с белорусской символикой, с нашими традиционными мотивами и символами. Поэтому я вначале объясняю, что это может означать и какую символику можно использовать для определенной работы. И только потом они приступают к созданию своей композиции и наполнению ее содержанием".
Именно про любовь к своим традициям говорил Президент в 2025 году во время церемонии во Дворце Республики. Важные слова произнес со сцены, где были использованы мотивы вытинанки в декорациях.
"Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, сами это осознаете. Каждый ваш успех вдохновляет многих белорусов на новые дела. Такие же добрые, человечные и очень нужные. Поэтому из года в год мы встречаемся на этой сцене с людьми, которыми движут самые искренние чувства, верность своему призванию и любовь к родной земле".
Белорусы доказали, что эта любовь прославляет Беларусь на весь мир. В 2024 году вытинанка была признана шедевром и получила охранный статус ЮНЕСКО. Торжественная церемония прошла в Национальном художественном музее. Что лишний раз подчеркнула вытинанка - это не просто снежинки на окнах, это наша история.
Белорусская вытинанка не только считается, но и является искусством. Хоть она и находится под охраной ЮНЕСКО, но рангу элитарного не принадлежит. Вытинанка - это не про "дорого" и "богато", а про способность видеть мир через призму бумажной формы и напоминает нам, что не все то золото, что блестит.
С тех пор мастера обязательно накладывают на все изображения в Сети авторские символы.
Елизавета Червонцева, народный мастер Беларуси:
"Современная вытинанка отличается от традиционной, которая была 100 лет тому назад. Она уже авторская. Если человек хочет использовать какую-то вытинанку, которую он нашел в интернете, то надо помнить, что за каждой работой стоит автор".
А пока вытинанка становится настоящим трендом, вдохновляя дизайнеров и сценографов, наши героини готовятся получить заслуженную награду лично от Президента.
Людмила Волкович-Борис, народный мастер Беларуси, председатель цикловой комиссии Молодечненского музыкального колледжа им. М. К. Огинского:
"Это очень большая честь и огромная гордость, и, безусловно, подведение итогов. Более 30 лет заниматься творчеством, преподавать, передавать свои знания, проводить различные мероприятия - и получить высокую благодарность".
Елизавета Червонцева, народный мастер Беларуси:
"Очень приятно, что сейчас много молодых людей занимается вытинанкой".
Сложно посчитать, сколько времени эти мастерицы отдали вытинанке - счет идет не на часы, на годы. Но благодаря их усилиям наши традиции живы.