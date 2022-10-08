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Маэстро Александр Анисимов празднует юбилей
Он расшифровал для Беларуси мировые партитуры и вернул слушателя в филармонию, но перед этим создал аккомпанемент великой Кабалье на ее первом московском концерте и стал доктором музыки Ирландского университета. Маэстро Александру Анисимовусегодня 75!
Глава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси с юбилеем.
Москвич Анисимов покорил две музыкальные "вышки", получив дипломы Ленинградской и Московской консерваторий. В 80-м принял приглашение в белорусский Большой и уже тогда получил статус самого молодого главного дирижера в Советском Союзе. Взмах артистичной пышной шевелюры покорил эстетов Испании, Австралии, Англии, Кореи и Америки. Но от ПМЖ за границей отказался. И дальше без легких путей - симфонический бренд страны создавался в неотапливаемой каморке, где музыканты играли в куртках. Сегодня Анисимов - бренд Белгосфилармонии и главный пиар-менеджер качественной классики в стране.
Вечером народный артист Беларуси согласно личной традиции выйдет на сцену и даст концерт Sympho GALA, который объединит на площадке более трех сотен музыкантов. Кроме зрителей в зале будут и объективы Белтелерадиокомпании. Вскоре концерт можно будет послушать и с экранов - на телеканале "Беларусь 3".
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