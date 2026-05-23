3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Магия чисел главного Деда Мороза страны: Владимир Радивилов отметил тройной юбилей
Заслуженный артист Беларуси Владимир Радивилов отпраздновал сразу несколько юбилеев. В Белгосфилармонии прошел творческий вечер артиста, где в одной концертной программе сложилась магия трех чисел. В этом году Владимир Радивилов отпраздновал 40 лет на сцене, личные 65 и 30 лет в роли главного Деда Мороза страны. За это время успел сменить 6 сценических костюмов зимнего волшебника.
Концертная программа, срежиссированная Ниной Осиповой, была составлена из лучших номеров артиста. На творческий вечер пришли те, кто делит с ним гримерку и сцену годами. На бис зрители принимали аутентичный фольклор от группы "Купалінка", драйвовое выступление шоу-балета "Феерия", а также номера от творческой мастерской эстрадного искусства "Хвілінка".
Владимир Радивилов, заслуженный артист Беларуси:
"Роль Деда Мороза вошла в мою жизнь уже 30 лет назад, и теперь от нее никуда не денешься. Бывает, что к артисту пристает определенный имидж. Вот так ко мне пришел Дед Мороз, и уже три десятка лет я веселю детей и взрослых. Говорят, на праздник придет кто-то маленький, хороший, добрый, с белой бородой, теплой улыбкой и большим сердцем. И это я!"
"Песни, общение за кулисами, его контакт с людьми и детьми - все это потрясающе. Он не зря стал пародистом: он настолько тонко чувствует людей и их внутреннюю суть, что сразу понимает, для кого что важно и на чем можно сделать акцент. А ведь для пародиста главное - чтобы человек, на которого делают пародию, был узнаваем. У него замечательная музыка и великолепное чувство вкуса на сцене", - поделилась Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства "Хвілінка".
В исполнении Владимира Радивилова мастерски звучат юмористические произведения Якуба Коласа, Змитрака Бядули, Кондрата Крапивы и других авторов.