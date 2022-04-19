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"Маладыя таленты Беларусі": имена тех, кто прошел в третий тур, опубликуют на сайте Белорусского радио 20 апреля
Факт
Первый Национальный канал Белорусского радио дал старт прослушиваниям в рамках Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".
Сыграть во втором туре смогли полсотни исполнителей.
Зрители (они же авторитетное жюри) - доценты высших учебных заведений и первые инструменты ведущих оркестров страны. Между собой соревнуются скрипка, фортепиано, гитара, виолончель и цимбалы. Как никогда широка география заявок, но в большинстве - представители Минска и Могилева.
Имена тех, кто попал в третий тур, опубликуют на сайте Белорусского радио 20 апреля. Радиоконкурс пройдет в 11-й раз. В эти минуты авторская группа Агентства теленовостей готовит интригующую "видеографию" одного из престижных конкурсов страны. О принципе "пиара без денег", беспощадном музыкальном сите, сложностях за эфиром и огранке сотни голосов. Подробности скоро в специальном репортаже.
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