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"Маладыя таленты Беларусі" работают с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании
Для лауреатов юбилейного конкурса "Маладыя таленты Беларусі" стартовала пора записей и концертов. Инструменталисты и обладатели академического вокала получили право записи конкурсной композиции в легендарной студии Дома радио (здесь записывали гимн страны, аранжировку для своего альбома прописывала и группа Rammstein). Все аудиовыступления - под сопровождение симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
Телеконцерты лауреатов конкурса "Маладыя таленты Беларусі" покажут на "Беларусь 3"
Над записью альбома гала-концерта работали неделю. Его услышат не только на Первом национальном канале Белорусского радио, но и на "Беларусь 3".
Команда медиахолдинга проведет съемки концертов уже в эту субботу в студии "600 метров". На этом работа с "маладыми талентами" не остановится. Лауреаты конкурса в течение года будут гостями радиоэфиров, а их конкурсные песни войдут в активную ротацию на главной волне страны.
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