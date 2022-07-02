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"Маладыя таленты Беларусі" споют на "Беларусь 3"
"Маладыя таленты Беларусі" споют из ваших телеприемников. Сегодня в 13.30 на культурном канале "Беларусь 3" - концерт из эстрады и фольклора. Каждый исполнитель прошел трехтурное конкурсное сито и признан лауреатом XI радиоконкурса "Маладыя таленты Беларуси". Напомним, профессиональное жюри прослушало сотни тембров в Доме радио. В финальной программе - образцовый ансамбль белорусской песни, представители нашей страны на детском "Евровидении" и "Славянском базаре" в Витебске и абсолютные дебюты.
Вторая часть концерта с участием молодых музыкантов и академических певцов в эфире "Беларусь 3" в воскресенье. Таланты под живое сопровождение симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. А вечером 3 июля на сцене у минской Ратуши бесплатная живая классика от молодых исполнителей радиоконкурса.
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