В этом видео обязательно должен присутствовать логотип канала "Культура" Белорусского радио. Тем самым участники подтверждают, что это видео специально создавалось для данного конкурса. Вся информация размещена на сайтах Первого национального канала Белорусского радио, потому что в первую очередь будут искать там. И, конечно же, на сайте канала "Культура". Там размещено и Положение конкурса. Прошу ознакомиться внимательно. Заявка и логотип, который можно скачать.

Татьяна Гулевич, завотделом канала "Культура" Белорусского радио, руководитель творческой группы проекта "Маладыя таленты Беларусі"