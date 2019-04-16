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Малая родина Якуба Коласа - Столбцы - в этом году отмечает 426 лет со дня основания
Пройти дорогой Якуба Коласа. В этом году малая родина белорусского классика - город Столбцы - отмечает 426 лет со дня основания. Точную дату определили совсем недавно. К празднику дома города украсили цитаты из поэмы Якуба Коласа "Новая земля". А узнать более подробно о творчестве и жизни песняра можно во время экскурсий в музей-усадьбу в Акинчицах, где и родился Колас. Только за прошедший год сюда пожаловали гости из 40-ка стран.
Деревенский колорит в благозвучных песнях олицетворяет народный ансамбль "Коласовы земляки". А "Павлинку" и "Нестерку" показывают на лучших сценах страны.
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