Малая родина Якуба Коласа - Столбцы - в этом году отмечает 426 лет со дня основания

Пройти дорогой Якуба Коласа. В этом году малая родина белорусского классика - город Столбцы - отмечает 426 лет со дня основания. Точную дату определили совсем недавно. К празднику дома города украсили цитаты из поэмы Якуба Коласа "Новая земля". А узнать более подробно о творчестве и жизни песняра можно во время экскурсий в музей-усадьбу в Акинчицах, где и родился Колас. Только за прошедший год сюда пожаловали гости из 40-ка стран.



Деревенский колорит в благозвучных песнях олицетворяет народный ансамбль "Коласовы земляки". А "Павлинку" и "Нестерку" показывают на лучших сценах страны.