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Малая сцена Белорусского молодежного театра открылась после реконструкции

Беларусь продолжает добрую традицию - дарить подарки к 7 Ноября и в преддверие праздника открывать социально значимые и производственные объекты. Так, сегодня после реконструкции открылась малая сцена Белорусского молодежного театра. Новый зал станет экспериментальной площадкой для работы молодых режиссеров, актеров, художников, музыкантов. Также стало известно, что в ближайшее время в здание переедет труппа театра-студии киноактера на время, пока идет реконструкция кинотеатра "Москва". В торжественном открытии малой сцены театра приняла участие Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Всех почетных гостей пригласили на репетицию новой постановки в исполнении труппы Молодежного театра.

Реконструкция здания театра на проспекте Машерова, 33 началась еще в 2009 году. Обновленный зрительный зал рассчитан на 188 мест, в театре оборудовано два репетиционных зала. Первые постановки на новой сцене пройдут уже в начале декабря.

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