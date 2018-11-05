Малая сцена Белорусского молодежного театра открылась после реконструкции

Беларусь продолжает добрую традицию - дарить подарки к 7 Ноября и в преддверие праздника открывать социально значимые и производственные объекты. Так, сегодня после реконструкции открылась малая сцена Белорусского молодежного театра. Новый зал станет экспериментальной площадкой для работы молодых режиссеров, актеров, художников, музыкантов. Также стало известно, что в ближайшее время в здание переедет труппа театра-студии киноактера на время, пока идет реконструкция кинотеатра "Москва". В торжественном открытии малой сцены театра приняла участие Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Всех почетных гостей пригласили на репетицию новой постановки в исполнении труппы Молодежного театра.