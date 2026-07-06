Манящий восточный колорит: Дни культуры Узбекистана стартуют в Беларуси

Восточный колорит - в белорусской столице. В Минске стартуют Дни культуры Узбекистана. Планируется подписание Программы сотрудничества в сфере культуры между странами на ближайшие 3 года.

С искусством Республики Узбекистан минчан начнут знакомить 7 июля.

В кинотеатре "Победа" состоится показ национальных кинолент. В афише "Шамсикамар", "Черная книга" и "Юсуп, дитя солнца". Кульминацию Дней культуры Узбекистана увидим 8 июля. Во Дворце Республики - торжественный гала-концерт мастеров искусств.

Прологом к мероприятию станет художественная выставка и экспозиция народных ремесел Узбекистана.