Манящий восточный колорит: Дни культуры Узбекистана стартуют в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Восточный колорит - в белорусской столице. В Минске стартуют Дни культуры Узбекистана. Планируется подписание Программы сотрудничества в сфере культуры между странами на ближайшие 3 года.
С искусством Республики Узбекистан минчан начнут знакомить 7 июля.
В кинотеатре "Победа" состоится показ национальных кинолент. В афише "Шамсикамар", "Черная книга" и "Юсуп, дитя солнца". Кульминацию Дней культуры Узбекистана увидим 8 июля. Во Дворце Республики - торжественный гала-концерт мастеров искусств.
Прологом к мероприятию станет художественная выставка и экспозиция народных ремесел Узбекистана.