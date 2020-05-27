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Марафон телеконцертов стартует на "Беларусь 3"
Белгосфилармония презентует новую афишу после перерыва. Правда, зрителей ждут не в партере, а на телеканале"Беларусь 3". Наши коллеги дали старт марафону телеконцертов "Мастера культуры - ветеранам". В честь годовщины Победы заслуженные и народные коллективы реформатировали концертные программы для эфира. Первую записали уже сегодня. Кто споет в вечернем прайм-тайме? Подробности со съемочной площадки - у Лидии Заблоцкой.
Белтелерадиокомпания пишет концерты в Большом зале Белгосфилармонии
Обычно камеры прячутся среди зрительных рядов, стараясь не мешать. Сегодня же они главные зрители. На них и работают артисты Белгосфилармонии. В первой программе услышим ее солистов и увидим заслуженные танцевальные коллективы.
Большой зал Белгосфилармонии работает в привычном концертном режиме после долгого перерыва. Из непривычного - пустой партер, ранний старт записи и длительность процесса. Если концерт обычно идет два часа, то съемки - больше четырех.
У телеконцерта - свой райдер. Обязательна техническая репетиция - так называемый тракт. Режиссеры внимательны к каждому кадру. Если кто-то из артистов теряет эмоцию, выступление пишут вторым дублем. Делают паузы, чтобы почистить кадр. Например, убирают провода или настраивают звук индивидуально под каждого.
В программе концерта - песни военных лет и белорусская классика
Постановщики ориентировались на песни, которые знакомы особенно ветеранам. В телеконцерте - микс "Купалінкі", "Письма из 45-го" и мулявинского "Возвращения". Услышим знакомые мелодии в новых исполнениях и аранжировках.
Концерт артистов Белгосфилармонии покажут в субботу в 22:40 на "Беларусь 3"
Каждое выступление покажут с шести ракурсов. Именно столько камер на площадке. Потому каждому зрителю максимум внимания. Формат концерта постарались сделать удобным для тысячи зрителей. И он уже попадет в золотую коллекцию концертов Белтелерадиофонда.
В афише "Беларусь 3" - концерты ансамбля "Сябры", "Хорошек" и оркестра Михаила Финберга Завтра Большой зал займет "сябар" Анатолий Ярмоленко. Команда нашего медиахолдинга запишет новую программу заслуженного коллектива. В афише "Беларусь 3" появятся новые программы "Хорошек" и оркестра Михаила Финберга. Первые увидим в эфире в субботу вечером.
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