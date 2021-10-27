Неделя памяти в честь классика белорусского кино Виктора Турова на больших экранах. Марафон "Туровской осени" открыли в Могилеве показом культовой ленты "Люди на болоте". Подключилась и национальная киностудия, ретроспективные показы также поддерживают в белорусском прокате. Мастера кадра вспомнит и Москва. На Днях белорусского кино представят отреставрированную "Беларусьфильмом" версию ленты "Я родом из детства". В титрах картины засветилось имя Владимира Высоцкого, и впервые с экранов прозвучали его "На братских могилах", "Холода-холода", "Звезды". Памятный вечер в честь Виктора Турова состоится на кинофестивале "Лістапад" в Доме кино. В этом году режиссеру исполнилось бы 85.