Маргарита Зингман представит Беларусь на Международном конкурсе детской песни "Наше поколение"

Белтелерадиокомпания готова объявить имя представителя Беларуси на конкурсе "Наше поколение". 20 ноября с международной сцены в Узбекистане за страну споет Маргарита Зингман. 11-летняя минчанка хорошо знакома зрителям "Беларусь 1" - она суперфиналистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети".

У единственной "золотой кнопки", что добралась до вершины "Фактор.BY. Дети", этот масштабный проект не единственный в карьере: буквально сразу после белорусского талант-шоу Маргарите покорилась "Детская Новая волна", в Москве она стала обладателем второй премии. Там, к слову, юная певица покорила тембром и мэтра Игоря Крутого.

В портфолио наград - Гран-при конкурса "Хали-Хало", участие в финалах национального отбора на детский "Славянский базар" и популярных российских телешоу. На "Нашем поколении" Маргарита исполнит песню Максима Фадеева, ее композитор написал специально для конкурса.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"У нас были определенные проблемы предыдущие годы с тем, кого отправить на этот конкурс, не потому что нет талантливых детей. Вы знаете, что у нас в Беларуси таких детей огромное количество. Вопрос был, как их рассмотреть, где их увидеть. У нас состоялся первый сезон проекта "Фактор.BY. Дети", где мы увидели огромное количество талантливых людей. Я могу совершенно откровенно сказать, что мы, не задумываясь, могли бы отправить любого из человек пяти точно, которые участвовали у нас в суперфинале. Вопрос стоял только в том, кто это будет. И очень важный вопрос - наличие песни, которая подошла бы к этому формату. В результате появилась такая кандидатура, появилась, на мой взгляд, фантастическая песня".

Белтелерадиокомпания находится в статусе соорганизатора международного конкурса "Наше поколение". Инициатива стран БРИКС в четвертый раз объединит талантливых детей из разных континентов.

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