Марго Зингман представила песню для конкурса "Наше поколение"

С какой песней Марго Зингман представит Беларусь на "Нашем поколении", слушаем 7 сентября. Белтелерадиокомпания презентует композицию, автором слов и музыки которой выступил именитый Максим Фадеев. Российский композитор подготовил балладу на грани рока специально для представительницы Беларуси.

Марго Зингман, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"На студии мы записывали ее где-то 3-4 часа. Песня была сложная, важно было вникнуть в ее суть. Максим Фадеев даже приходил на студию и рассказывал свое мнение об этой песне, как она должна звучать. Я считаю, что песня получилась очень хорошо. В момент ее записи я просто закрыла глаза на секунду, почувствовала ее. Эта песня про девочку, про меня, мне кажется, которая вначале не могла ничего сделать с собой, всегда волновалась, боялась сделать первый шаг, но когда она решилась, получила надежду и вдохновила всех людей на хорошие действия. Меня эта песня мотивирует на все 100 %. Она мне всегда поднимает настроение, а иногда даже слезы от нее появляются. Она просто невероятна".

"Я держу ладонями свет" - так будет утверждать 11-летняя суперфиналистка талант-шоу "Фактор.BY. Дети".

Кстати, на локациях проекта сняли и презентационный ролик к песне. Философия и техническое воплощение - от команды Белтелерадиокомпании. Манифест о мечте, надежде и внутреннем свете даже в деталях!

Метафорой защиты и безопасности в кадре стала ракушка. Но номер будет у Марго в ином оформлении. Его подготовку увидим ближе к конкурсу.

Напомним, конкурс "Наше поколение" состоится 20 ноября в Узбекистане.