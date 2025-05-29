"Марица" вернулась в Музыкальный театр

Под занавес театрального сезона оперетта "Марица" вернулась на сцену Музыкального театра. Классику интерпретировал российский режиссер Юрий Лаптев.

Белорусский государственный академический музыкальный театр готовит классическую премьеру на музыку Кальмана. Режиссер-постановщик из России.

Сдача новой постановки прошла под присмотром музтеатра и экспертов. Такая приемка - не просто формальность, а первая проба. Уже сегодня вечером свободных в зале на 800 мест нет.

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Юрий Лаптев, народный артист России, профессор, режиссер-постановщик оперетты "Марица":

"Это уникальный театр. Во-первых, поставить, например, "Марицу" - это определенный аттестат зрелости, будем так говорить. Потому что не всякий театр музыкальной комедии или оперетты может иметь такие вокальные и артистические возможности, чтобы достойно представить это произведение. Этот театр имеет. Оперетта - это тот жанр, у которого мы в долгу. Над ним много издевались. В оперетту переписывали сюжеты. Ну, в советское время, мы знаем, очень хорошие версии, но они далеки от авторских. Мы все-таки шли ближе к авторской версии".

При слове "оперетта" чаще всего мы вспоминаем имя Имре Кальмана. Из 17 его произведений - большая часть признанные шедевры. Тем и сложнее градус ответственности. И самая главная задача у постановщиков была - высказать недосказанное и спеть недопетое.

Спелись быстро, всего за полгода. Для такого "тяжеловеса" в "легком жанре" как Кальман - сроки небывалые. Оперетта - один из самых затратных жанров. Подавай технические условия, декорации, костюмы. Еще одна важна инкрустация - исполнители. Вот где 7 потов сошли.

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Евгения Крохина, солистка Белорусского государственного академического музыкального театра:

"Для каждой артистки оперетта - это роль мечты, так скажу. Это одна из сложнейших партий не только в оперетте, но и можно даже с оперой сравнить, поскольку музыкальный материал очень объемный, сложный. Сразу после консерватории такое вряд ли споешь, потому что нужно набраться не только опыта, но и, скажем, использовать много тела. Для этого нужна физическая подготовка очень хорошая".

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Шамхал Хачатурян, солист Белорусского государственного академического музыкального театра:

"Я начал его только ощущать на последних репетициях, потому что я не мог совладать с графской статью и с венгерским характером. Первый мой выход в роли был в ноябре 2024 года на сцене музыкального театра Санкт-Петербурга. Венгры переносили постановку в Питер. Это 16 лет назад, старенькая постановка. И я работал с режиссером-венгром, я подметил, что они очень темпераментные. Они взрываются вот так. И тут сложность в том, чтобы тебя эмоции не захлестнули, чтобы ты вокально не пострадал".

Народная Маргарита Александрович в роли цыганки Мани

А еще с цыганским размахом. Наотмашь бьет судьбу цыганка Маня. Ее табор не уходит в небо. Она же народная, а значит ближе к публике. Маргарита Александрович сверкнет позолотой.

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Маргарита Александрович, народная артистка Беларуси:

"Вообще я бы даже назвала Мани, знаете, купидон в юбке. Она вот гадает, видит, что эти люди созданы друг для друга. Она видит, что это их судьба, счастье, и помогает им воссоединиться. Правда, долго. Воссоединяет их целых три акта".

Получается, подняли мультикультурный пласт. Национальный колорит и в хореографической партитуре. Тут вам и чардаш, и таборный танец.

Елена Дмитриева-Лавринович, балетмейстер-постановщик Белорусского государственного академического музыкального театра:

"Они не просто танцевальные номера, в них развивается драматургия, активно показываются характеры, взаимодействия. То есть те отношения, которые, может быть, не прописаны в пьесе. Сюжет спектакля предполагает, что можно поставить вставные номера. И мы единогласно остановились на том, что это будет канкан".

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Юрий Галяс, дирижер-постановщик Белорусского государственного академического музыкального театра:

"Канкан - это сюрприз, это не Кальман. Такого плана музыка в любом случае всегда актуальна, несмотря на годы, это 100 лет назад, 50 или нынешнее время. Потому что там есть самое главное - там есть эмоции".