Маршруты выходного дня - в рубрике "Променад"

Концептуальный "ПереХод" появился в арт-гостиной "Высокое место". Эксперимент доступен к просмотру со среды. Тем временем в Молодежном театре - "Семейный уик-энд". Комедию Пуаре сыграют 15 октября. Где можно пройти "Тесты для взрослых" и что дадутна бис в Большом? Маршрутом выходного дня прошлась Лидия Заблоцкая (видео).